МИД РФ сообщил о звонке Энтони Блинкена Сергею Лаврову

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил главе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили в воскресенье задержание американского журналиста Эвана Гершковича, сообщили в МИД РФ.

"В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Лавров и Блинкен также обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего характера, отметили на Смоленской площади.

В ходе беседы "Лавров особо отметил, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну".

"В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд", - отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении Госдепа США говорится, что Блинкен призвал власти РФ отпустить на волю Гершковича, а также осужденного ранее за шпионаж Пола Уилана.

Согласно заявлению, стороны также обсудили важность создания условий для обеспечения работы дипмиссий друг у друга.

Задержание Эвана Гершковича

О задержании Гершковича в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений" в четверг сообщили в ФСБ РФ.

В четверг Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. По данным ФСБ, фигурант, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 мая 2023 года.

Как отметили в суде, Гершкович подозревается в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данной статье американцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Он отбывает наказание в колонии Мордовии.