Эвакуация шахтеров из шахты "Обуховская" завершена

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Завершена эвакуация сотрудников шахты "Обуховская", где в воскресенье произошло задымление в центральной промежуточной подстанции на глубине 199 метров, сообщил глава администрации города Зверево (Ростовская область) Александр Лотарев.

"Из забоев уже эвакуированы 229 шахтеров", - написал Лотарев в своем телеграм-канале.

По его словам, задымление произошло в подстанции под вспомогательным стволом. Сейчас там работает в реверсивном режиме вентиляционная система.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщали, что в воскресенье в 10:40 по московскому времени поступила информация о задымлении в центральной промежуточной подстанции шахты "Обуховская", в шести километрах от города Зверево. Открытого горения не было.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт задымления на "Обуховской". В своем телеграм-канале глава региона написал, что погибших, пострадавших в результате происшествия нет. К месту задымления были отправлены два отделения горных спасателей - всего 21 человек, четыре единицы техники.