Задымление произошло на шахте "Обуховская" в Ростовской области

В забое находится более 200 горняков

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Задымление центральной промежуточной подстанции произошло на шахте "Обуховская" в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В шести километрах от города Зверево, шахта "Обуховская", в 10:40 по московскому времени поступила информация о задымлении в центральной промежуточной подстанции, находящийся на глубине 199 метров. По уточненной информации, проводится эвакуация 229 человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что открытого горения нет, запущена вентиляционная система. Пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт задымления на "Обуховской".

"Погибших, пострадавших нет. К месту убыли два отделения горных спасателей - всего 21 человек, четыре единицы техники", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу сообщали о пожаре на шахте Обуховская и об эвакуации горняков.