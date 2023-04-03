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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Смоленская АЭС вывела энергоблок №3 на полную мощность после ремонта

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №3 после проведения на нем ремонтных работ, сообщила пресс-служба атомной станции.

"1 апреля энергоблок №3 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после досрочного завершения планового среднего ремонта продолжительностью 39,5 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что длительность ремонта была сокращена на 2,7 суток от планового времени.

В ходе ремонта на энергоблоке №3 планировалось выполнить регламентное обслуживание и диагностику основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического и других цехов. В числе основных и длительных по времени работ – ежегодный внутриреакторный контроль активной зоны реакторной установки.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.

Смоленская АЭС Смоленск
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