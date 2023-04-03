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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Песков назвал убийство Татарского терактом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о взрыве в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал случившееся терактом.

"Это - террористический акт. Мы с вами видели заявление Национального антитеррористического комитета (НАК). Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в данном случае наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб", - заявил он.

По его словам, "есть данные, судя по заявлению НАК, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта, а, естественно, это является терактом".

"Конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта, и, конечно, соболезнуем родным и близким Фомина, который погиб в результате этого теракта", - добавил Песков.

На вопрос, не столкнулась ли Россия с волной терроризма, Песков ответил: "Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, который стоит за убийством Дарьи Дугиной. Режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Максима Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге, режим, который стоит за убийством людей в течение многих лет, начиная с (20)14 года".

По его словам, "именно поэтому проводится специальная военная операция".

Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной, еще 32 человека пострадали. Взрыв произошел на мероприятии с участием военкора. По подозрению в причастности к подрыву задержана Дарья Трепова, которая в кафе подарила Татарскому статуэтку. По версии следствия, статуэтка взорвалась.

3 апреля НАК заявил, что взрыв спланирован украинскими спецслужбами с привлечением участников запрещенного в России за экстремизм Фонда борьбы с коррупцией.

Хроника 02 – 03 апреля 2023 годаУбийство Владлена Татарского
Дмитрий Песков Владимир Путин Петербург НАК Владлен Татарский
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