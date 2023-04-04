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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Назначен новый посол России в Италии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом освободил Сергея Разова от обязанностей российского посла в Италии и назначил на эту должность Алексея Парамонова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Парамонов возглавит российскую дипмиссию в Италии и по совместительству в Республике Сан-Марино.

Ранее Парамонов занимал пост директора Первого Европейского департамента в МИД.

Разов возглавлял посольство РФ в Италии с 2013 года.

МИД Сан-Марино Италия Сергей Разов Алексей Парамонов
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