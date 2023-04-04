Суд рассмотрит вопрос об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы закрыл от слушателей и прессы заседание, где рассматривается ходатайство следствия об аресте петербурженки Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (Максим Фомин), передал корреспондент "Интерфакса".

"Провести судебное заседание в закрытом режиме", - объявила судья Валентина Левашова, пояснив, что такое решение принято с целью сохранения тайны предварительного следствия.

Закрыть заседание суд попросил следователь, отметивший, что в ходе заседания могут быть разглашены охраняемые законом сведения, в том числе о частной жизни участников производства.

Трепова и ее адвокаты возражали против закрытия заседания.

Следствие просит суд арестовать Трепову до 2 июня.

Трепова обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб Фомин (Татарский), ранения различной степени тяжести получили, по последним данным, 40 человек.

Трепова, согласно фабуле дела, передела Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт "был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистским и запрещен - ИФ), активной сторонницей которого является задержанная Трепова".