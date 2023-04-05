Путин проведет заседание СБ РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проведет заседание Совета Безопасности, где обсудят вопросы обеспечения безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин проведет 5 апреля в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев.