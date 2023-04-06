Ежегодный форум "Сильные идеи для нового времени" начал сбор общественно-значимых инициатив от россиян

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Стартовал сбор идей и проектов в рамках третьего ежегодного форума "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в Москве 28-29 июня 2023 года; он продлится до 26 апреля, сообщил "Интерфаксу" руководитель аппарата генерального директора АСИ - директор по коммуникациям Игорь Карачин.

"Организаторы мероприятия - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс - ждут от граждан страны предложений по шести направлениям: технологии, цифровые сервисы, предпринимательство, кадры, экология, социальная сфера. Сбор идей проходит на платформе идея.росконгресс.рф до 26 апреля", - сказал Карачин.

Он также отметил, что в прошлом году участие в форуме, финал которого прошёл в присутствии президента России Владимира Путина, приняли более 310 тыс. человек из 89 стран, основная часть из них - россияне. "Поступило почти 19,5 тыс. идей, 94% авторов которых получили обратную связь от экспертов и участников", - добавил директор по коммуникациям.

"На платформу форума в прошлом году отправляли идеи и проекты, в том числе люди из других стран. Если люди не равнодушны и им есть, что сказать или предложить, то мы никого не ограничиваем", - подчеркнул собеседник агентства.

"В этом году мы впервые в рамках форума проводим конкурс брендов. Цель данного конкурса - поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны", - сказал Карачин.

"По пяти номинациям мы приглашаем предпринимателей принять участие в данном конкурсе. Продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативная индустрия. Здесь, как уже из названия понятно, участниками конкурса могут стать предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства", - пояснил Карачин.

Организаторами конкурса будет в первую очередь учитываться, чтобы на конкурс подавались новые бренды, новые компании. "Ключевая задача, чтобы о новых российских брендах знали потенциальные потребители. Один из ключевых критериев - качество производимой продукции и услуг", - сказал директор по коммуникациям.

Он отметил, что в предыдущих двух форумах свои проекты и идеи можно было лично презентовать президенту РФ Владимиру Путину. "Мы рассчитываем, что и в этом году возможность личного рассказа (президенту - ИФ) о той или иной идее тоже будет реализована", - резюмировал Карачин.

В АСИ подчеркнули, что авторы лучших инициатив будут приглашены на финальный отбор в Москву и получат поддержку различных институтов развития и партнёров форума, среди которых Сбербанк, Яндекс, РЖД, Сколково и другие, а также регионов и федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с указом президента РФ 899 от 8 декабря 2022 года Форум проводится ежегодно.