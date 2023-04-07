Российское Минобороны допускает искусственную подпитку пандемии COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные считают, что различные штаммы коронавируса могли создаваться искусственно.

"Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по "усилению" патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством "вброса" новых "усовершенствованных" вариантов. Пока эти вопросы остаются без ответов", - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он добавил, что каждый появлявшийся штамм вируса "обладал улучшенными свойствами".

На этом же брифинге он сказал, что США не давали никаких гарантий по поводу безопасности исследований в биолабораториях.

"Необходимо отметить, что США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях. Непрозрачность их деятельности создает риск распространения опасных патогенов в районах размещения биообъектов, - отметил Кириллов. - Перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории являются частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности. При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьезную угрозу для целых регионов".

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