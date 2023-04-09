Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам, а также ряд мероприятий, приуроченных ко Дню космонавтики, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

"День космонавтики всегда особенный для России. Президент проведет и деловые, и торжественные мероприятия. Также на следующей неделе Путин проведет совещание по экономическим вопросам", - говорится в программе.

Кроме того, у главы государства запланированы рабочие встречи, совещание с членами Совета безопасности. Как сообщает программа, также Путин, по традиции, посетит Пасхальное богослужение.

Много лет подряд президент приезжает на Пасху в Храм Христа Спасителя.