Что произошло за день: воскресенье, 9 апреля
Токсичный дым в Гамбурге, обрушение дома в Марселе и уход Ахеджаковой
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Песков назвал неадекватной реакцию Запада на планы РФ построить хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он отметил, что страны не склонны вспоминать тему американского ядерного оружия, которое базируется в Европе. Песков также уверен, что Белоруссия при необходимости поддержит и заступится за Россию.
- Часть населения Гамбурга эвакуируют из-за токсичного дыма после пожара на промскладе. Всем жителям рекомендовано закрыть окна и не покидать дома. Что горит на складе, неизвестно.
- В Марселе пять человек пострадали в результате обрушения жилого дома. Под завалами могут находиться до 10 человек.
- Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник". Отмечается, что она уволилась по собственному желанию.
- Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону. Вторая партия состоится в понедельник.