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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Что произошло за день: воскресенье, 9 апреля

Токсичный дым в Гамбурге, обрушение дома в Марселе и уход Ахеджаковой

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Песков назвал неадекватной реакцию Запада на планы РФ построить хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он отметил, что страны не склонны вспоминать тему американского ядерного оружия, которое базируется в Европе. Песков также уверен, что Белоруссия при необходимости поддержит и заступится за Россию.

- Часть населения Гамбурга эвакуируют из-за токсичного дыма после пожара на промскладе. Всем жителям рекомендовано закрыть окна и не покидать дома. Что горит на складе, неизвестно.

- В Марселе пять человек пострадали в результате обрушения жилого дома. Под завалами могут находиться до 10 человек.

- Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник". Отмечается, что она уволилась по собственному желанию.

- Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону. Вторая партия состоится в понедельник.

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