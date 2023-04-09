В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что Белоруссия при необходимости поддержит и заступится за Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) рассказал о доверительном и откровенном характере отношений президентов России и Белоруссии. "Во-первых, это доверительный характер общения - действительно откровенно обсуждать все, что происходит в наших отношениях и вокруг нас", - сказал Песков.

Он напомнил, что и Минск, и Москва сейчас находятся в недружественном окружении, поэтому президентам есть о чем говорить.

На уточняющий вопрос, не даст ли Белоруссия в обиду Россию, как это делает Москва в отношении Минска, он сказал: "Мы в этом не сомневаемся".

Прокомментировал Песков и подготовку концепции безопасности России и Белоруссии, заметив, что прежние контуры устарели, возникли новые угрозы.

"Именно сейчас уже стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют, они уже устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости, возникли новые угрозы. Те угрозы, которые были ранее завуалированы, сейчас они уже выпячиваются вперед, все маски сорваны и поэтому соответствующим образом уже нужно позиционировать наше отношение ко всему происходящему", - сказал пресс-секретарь российского президента.