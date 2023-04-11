В Кремле заявили о праве США защищать журналиста WSJ Гершковича

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле снова заявили, что американский журналист, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан с поличным по подозрению в нарушении российских законов, и добавили, что США имеют право защищать его права.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о неправомерности задержания журналиста в России и необходимости его освобождения.

"США и так могли и должны защищать права своего гражданина, который был задержан с поличным и нарушил соответствующие законы РФ. Он в этом подозревается, и решение примет суд", - сказал Песков.

10 апреля Госдепартамент США присвоил корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус "незаконно удерживаемого в России". Пресс-служба ведомства пообещала, что администрация США окажет всю необходимую поддержку Гершковичу и его семье.

После того, как Госдеп признает того или иного гражданина США, арестованного за рубежом, незаконно удерживаемым, американские власти получают дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения.

Блинкен ранее заявлял, что лично он считает Гершковича незаконно удерживаемым в России, и пообещал закрепить за ним этот статус официально для запуска процедуры содействия его освобождению.

Американца задержали 29 марта в Екатеринбурге, а 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о шпионаже. По версии следствия ФСБ, журналист по заданию американской стороны и собирал сведения, составляющие гостайну, об одном российском оборонном предприятии, и был задержан при попытке получить эту информацию.

Песков на брифинге уже говорил, что Гершковича взяли с поличным.