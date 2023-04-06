Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу на арест корреспондента WSJ по делу о шпионаже

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в середине апреля рассмотрит жалобу защиты на арест подозреваемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов назначено к рассмотрению в Мосгорсуде на 18 апреля", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Как ожидается, в Мосгорсуде заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме с личным участием Гершковича, поскольку материалы дела имеют гриф "секретно".

Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича до 29 мая. Он был задержан днем ранее в Екатеринбурге. В ФСБ его подозревают в сборе секретных сведений о российском оборонном предприятии в интересах США. Статья УК о шпионаже предусматривает до 20 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что американца "взяли с поличным".