Регионы получат 180 млрд рублей опережающего финансирования на строительство

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российские регионы смогут получить опережающее финансирование в общей сумме до 180 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам заседания Коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию.

"Существуют и инструменты, которые позволяют создавать значимые для людей региональные объекты. Это, прежде всего, запущенные по инициативе главы государства инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации. Уже в ближайшее время - с мая - российские субъекты смогут получать займы на опережающее финансирование строительства и ремонта. Общая сумма - до 180 млрд рублей", - сказал премьер.

Он отметил, что важно сохранять набранный в прошлом году темп, реализовывать востребованные людьми проекты.

Также особое внимание уделяется подготовке программы социально-экономического развития новых регионов. По словам Мишустина, необходимо, чтобы они вышли на общероссийские показатели - по состоянию инфраструктуры, уровню предоставления социальных услуг, по другим параметрам качества жизни.

Бюджетные кредиты входят в так называемое "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

Ранее сообщалось, что лимит инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) увеличили до 1 315 млрд рублей.