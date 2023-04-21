Рубль утром слегка теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США немного подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль чуть снижается на фоне дешевеющей нефти и негатива на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,7275 руб./$1 (+17,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 11,841 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта немного снижается из-за продолжающей дешеветь нефти и негатива на мировых фондовых рынках. Вместе с тем участники валютного рынка оценивают идею расплачиваться с уходящими нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным активам РФ (ее предложил депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, эта мера стабилизирует валютный курс, снизит волатильность валютного рынка, что является принципиально важным для российского бизнеса). Банк России готов рассмотреть эту инициативу.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $81,04 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,33 за баррель, что на 0,05% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам сессии в четверг, причем для индекса S&P 500 снижение стало максимальным с 22 марта, пишет MarketWatch.

Инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные по рынку труда.

Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 240 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее показателя прошлой недели.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются: японский Nikkei 225 на 0,13%, китайский CSI300 - на 1,04%. гонконгский Hang Seng - на 0,74%, южнокорейский Kospi - на 0,66%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,34%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,06%.