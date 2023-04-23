Почти 6,4 тыс. человек заболели коронавирусом за сутки в России

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 389 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 487 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 49,2%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение - в 56 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах страны.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 030 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 641.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека, накануне сообщалось о 34 умерших.

Выздоровели за сутки 5 509 человек, или на 25,7% меньше в сравнении с 22 апреля, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 810 264 случая заражения коронавирусной инфекцией, 398 073 умерших и 22 202 099 выздоровевших.