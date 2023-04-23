Российские военные нанесли удар по предприятию, где испытывали украинские беспилотники "Стриж"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по предприятию, где ремонтировали и испытывали украинские реактивные беспилотники "Стриж" в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж"", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в ДНР "поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ".

По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

"Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Валерьяновка Донецкой народной республики, Кременная, Рубежное Луганской народной республики и Таврийск Херсонской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.