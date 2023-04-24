Путин получил приглашение на саммит БРИКС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин получил приглашение принять участие в саммите БРИКС, который в этом году пройдет в ЮАР в августе, сообщили в Кремле.

"Что касается приглашений, да, действительно, они есть. Ну, что называется, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Но в любом случае Россия будет активно в этом участвовать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, получил ли президент РФ приглашение от властей ЮАР на саммит БРИКС.

Он подчеркнул, что Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС, считает это важным объединением, актуальность которого постоянно повышается. "Интерес к работе этого объединения проявляет все больше и больше государств, поэтому работа будет продолжаться на всех уровнях, и на экспертном, и на высоком, и на высшем Россия будет продолжать в нем участвовать", - сказал пресс-секретарь президента РФ.