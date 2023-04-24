В Луганске сообщили об ударе дронов ВСУ по нефтебазе в ЛНР

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением двух беспилотников по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"24 апреля вооруженные формирования Украины с применением двух ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro нанесли удар по нефтебазе в г. Ровеньки (ЛНР)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате поврежден один резервуар для хранения нефтепродуктов.