Пол Уилан поделился с послом США опасениями, что его не обменяют

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Бывший морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России по делу о шпионаже, в течение часа разговаривал по телефону с послом США в Москве Линн Трейси, сообщил "Интерфаксу" брат Уилана Дэвид.

"В ходе этого часового разговора он смог выразить свою обеспокоенность по поводу его продолжающегося задержания Россией. Пол также очень четко выразил свою обеспокоенность тем, что правительство США может вернуть домой других американских граждан из России и снова оставить его здесь", - рассказал Дэвид Уилан.

Ранее президент США Джо Байден не раз заявлял, что делает все возможное для возвращения Уилана в США. Замглавы МИД России Сергей Рябков недавно отметил, что "по большому счету сейчас говорить о чем-то в плане каких-то обменов просто нет никаких оснований".

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы. Срок он отбывает в Мордовии. Вины он не признал.