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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Белый дом сообщил об активных переговорах об освобождении Пола Уилана

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон проводит интенсивные переговоры с Москвой по вопросу освобождения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщает Bloomberg.

Бывший морпех Уилан, который одновременно является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Он вину не признает, но оспаривать приговор не стал в надежде на обмен. Сейчас он находится в исправительной колонии № 17 строгого режима в Мордовии.

8 декабря осужденная в России за ввоз гашишного масла баскетболистка Бриттни Грайнер была обменяна на отбывавшего наказание в США гражданина России Виктора Бута. Президент Джо Байден в тот же день пообещал продолжить переговоры об освобождении и Уилана.

Пол Уилан США Джон Кирби СНБ
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