Белый дом сообщил об активных переговорах об освобождении Пола Уилана

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон проводит интенсивные переговоры с Москвой по вопросу освобождения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщает Bloomberg.

Бывший морпех Уилан, который одновременно является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Он вину не признает, но оспаривать приговор не стал в надежде на обмен. Сейчас он находится в исправительной колонии № 17 строгого режима в Мордовии.

8 декабря осужденная в России за ввоз гашишного масла баскетболистка Бриттни Грайнер была обменяна на отбывавшего наказание в США гражданина России Виктора Бута. Президент Джо Байден в тот же день пообещал продолжить переговоры об освобождении и Уилана.