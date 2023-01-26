Семья Уилана рассчитывает на сдвиг в переговорах о его освобождении

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Семья осужденного в России по делу о шпионаже американца Пола Уилана надеется, что приезд в Москву нового посла США Линн Трэйси будет способствовать его освобождению.

"Наша семья надеется, что прибытие в Москву посла Линн Трейси, которая возглавит посольство США, поможет активизировать усилия по освобождению Пола",- сообщил "Интерфаксу" брат Пола Уилана Дэвид.

Он сообщил, что Уилан по-прежнему может созваниваться с семьей из мордовской колонии практически ежедневно.

"Мы узнали от сотрудников посольства, что множество писем и открыток для Пола доставлено в Москву. Ждем его реакции, когда дипломаты привезут их в Мордовию. Может и посол сможет поучаствовать в этом визите",- сказал Дэвид Уилан.

Посольство США в ночь на 26 января сообщило, что новый руководитель дипмиссии Линн Трейси приехала в Москву. Сенат Конгресса США утвердил ее назначение 21 декабря 2022 года. Бывший посол США в России Джон Салливан покинул Москву в начале сентября.

Бывший морпех Пол Уилан 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Приговор он не стал оспаривать, рассчитывая на обмен. В руководстве США не раз говорили, что ведут переговоры о его освобождении.

Уилан также имеет гражданство Ирландии, Канады и Великобритании.