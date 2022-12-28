В годовщину задержания Уилана Блинкен пообещал и дальше добиваться его освобождения

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен ровно через четыре года после задержания в России бывшего морпеха Пола Уилана, пообещал продолжить попытки вернуть его в США, сообщает сайт Госдепартамента.

"Его задержание все еще остается неприемлемым, и мы продолжаем настаивать на его немедленном освобождении", - говорится в заявлении Блинкена.

Он добавил, что полон решимости вернуть на родину не только Уилана, но и других незаконно задержанных американцев по всему миру.

20 декабря представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что об освобождении Уилана ведутся интенсивные переговоры.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В ФСБ заявили, что его задержали при получении флешки с информацией, представляющей гостайну. Он это отрицал и говорил, что должен был получить материалы о его предыдущих поездках в Россию.

15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам заключения за шпионаж. Оспаривать приговор он не стал, надеясь на обмен. Сейчас американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии № 17 строгого режима.