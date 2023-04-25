Еще в одном населенном пункте Свердловской области сгорели три дома

Двум пожарным понадобилась медпомощь

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в селе Байкалово Свердловской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, в Байкалово сгорели три дома: два жилых и один нежилой. Двум пожарным при этом потребовалась медицинская помощь: во время тушения пожара они надышались едким дымом, уточнил Горелых.

Как сообщалось, во вторник крупные пожары произошли в трех свердловских поселках. В поселке Сосьва огнем повреждено около 20 частных домов. По одной из версий, пламя перебросилось из-за вспыхнувшей пилорамы.

Пресс-служба регионального ГУФСИН также сообщала, что природный пожар (возгорание травы) в поселке Сосьва возник вблизи лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23), а его очаг находится в самом поселке. По предварительным данным, пожара непосредственно на территории колонии нет.

Пожар также возник в поселке Висим, там горит десяток домов. Предположительно, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы.

В поселке Таежный горят более 20 домов, в том числе 16 жилых, эвакуировано 27 человек. Отрабатывается несколько версий ЧП. По одной из них – огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой – пламя пришло из леса.

Полиция совместно с МЧС проводит проверку.