Локализован пожар в СНТ Курганской области, где горели 25 строений

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в садоводческом некоммерческом товариществе "Полянка-2" в Курганской области, где в субботу утром загорелись 25 строений, локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь ландшафтного пожара - 5 Га. В его ликвидации участвуют вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС.

27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. 28 апреля в регионе введен режим ЧС.

К вечеру пятницу пожарные ликвидировали 14 из 25 пожаров в Курганской области, возникших за текущие сутки, остальные локализованы и угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.