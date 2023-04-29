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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Локализован пожар в СНТ Курганской области, где горели 25 строений

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в садоводческом некоммерческом товариществе "Полянка-2" в Курганской области, где в субботу утром загорелись 25 строений, локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь ландшафтного пожара - 5 Га. В его ликвидации участвуют вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС.

27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. 28 апреля в регионе введен режим ЧС.

К вечеру пятницу пожарные ликвидировали 14 из 25 пожаров в Курганской области, возникших за текущие сутки, остальные локализованы и угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.

Курганская область
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