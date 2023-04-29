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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Открытый огонь потушен в курганском СНТ "Полянка-2"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытое пламя в СНТ "Полянка-2" в Курганской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В пожаре сгорели 25 неэксплуатируемых строений на общей площади 300 кв. м, площадь ландшафтного пожара составила 5 Га. Жилые дома и садовые строения удалось отстоять.

Всего в ликвидации от МЧС России задействованы 116 человек и 30 единиц техники.

Как сообщается в официальном телеграм-канале властей Курганской области, в субботу по просьбе губернатора в регион прибыла группировка авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа, всего 42 человека. Они уже направлены в Мишкинский и Варгашинский муниципальный округа.

Также в течение дня планируется прибытие 35 сотрудников из "Ямалспаса", 52 специалиста авиалесоохраны из Абакана и 50 человек в составе группировки МЧС.

В ликвидации пожара участвовали вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС.

27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. 28 апреля в регионе введен режим ЧС.

К вечеру пятницы пожарные ликвидировали 14 из 25 пожаров в Курганской области, возникших за текущие сутки, остальные локализованы и угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.

Курганская область
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