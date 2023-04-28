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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Режим ЧС введен в Курганской области в связи с пожарами

Режим ЧС введен в Курганской области в связи с пожарами
Тушение пожаров в Курганской области
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении на территории региона с пятницы, 28 апреля, режима чрезвычайной ситуации в лесах. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Глава области поручил департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона выделить силы и средства для проведения мероприятий по ликвидации лесных пожаров и осуществлять постоянный контроль за обстановкой.

Главам муниципальных образований рекомендовано информировать население и организации о введении ЧС.

Ранее режим ЧС был введен только в Кетовском округе и Кургане.

В Курганской области произошло несколько крупных пожаров.

Так, в Кетовском муниципальном округе ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В ней от огня пострадали около 80 строений, в том числе более 30 жилых. Погибла женщина. В настоящее время открытое горение ликвидировано. После пожара в Логоушке возбудили уголовное дело по статье о халатности. Площадь ландшафтного пожара составляла 90 га.

Возгорания фиксировались также в районе микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане. Полностью ликвидирован пожар в Утяке.

В пятницу ландшафтные пожары перекинулись на деревни Юрахлы и Корнилово, где от огня также пострадали строения. В Юрахлы пожар локализован.

К вечеру пятницы пожарные ликвидировали 14 из 25 пожаров в Курганской области, возникших за текущие сутки, остальные локализованы и угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.

Курганская область
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