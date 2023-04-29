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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Двадцать пять строений загорелись в пригороде Кургана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в пригороде Кургана в СНТ "Полянка-2", где загорелись 25 строений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

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Общая площадь пожара составляет 100 кв. м, площадь ландшафтного пожара - 5 Га.

В ликвидации пожара участвуют вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС.

На месте в ликвидации задействованы 61 человек и 21 единица техники.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении на территории региона с пятницы, 28 апреля, режима чрезвычайной ситуации в лесах. 27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров.

К вечеру пятницу пожарные ликвидировали 14 из 25 пожаров в Курганской области, возникших за текущие сутки, остальные локализованы и угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.

МЧС Курганская область
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