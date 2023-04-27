Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Последствие пожара в поселке Сосьва Фото: Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили огонь в поселке Сосьва Свердловской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в четверг.

"В 18:45 (16:45 по московскому времени - ИФ) открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

Пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. По последним данным, в Сосьве погибли два человека, сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин. Кроме того, огонь повредил 11 строений ГУФСИН. Без крова, по разной информации, остались от 300 до 600 человек.

По факту пожара возбуждено три дела: по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Задержаны два человека - 29-летний гражданин, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, и 40-летний специалист по пожарной безопасности муниципального казённого учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО".