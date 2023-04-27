Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов
Последствие пожара в поселке Сосьва
Фото: Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили огонь в поселке Сосьва Свердловской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в четверг.

"В 18:45 (16:45 по московскому времени - ИФ) открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

Пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. По последним данным, в Сосьве погибли два человека, сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин. Кроме того, огонь повредил 11 строений ГУФСИН. Без крова, по разной информации, остались от 300 до 600 человек.

По факту пожара возбуждено три дела: по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Задержаны два человека - 29-летний гражданин, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, и 40-летний специалист по пожарной безопасности муниципального казённого учреждения "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО".

Свердловская область Сосьва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал центр "Сова"

Один человек погиб в результате пожара в курганской деревне Логоушка

"СПб биржа" до конца года вернется к утренним торгам бумагами с листингом в США

Завод "Курганстальмост" загорелся в Курганской области

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех
Военная операция на Украине

Удар российских военных не дал морской пехоте ВСУ выдвинуться в районы боевых действий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });