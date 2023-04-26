Второй погибший обнаружен в уральском поселке Сосьва, где сгорело 120 домов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Тело еще одного погибшего найдено в свердловском поселке Сосьва, где накануне произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в среду.

"Сегодня вечером в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека - предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей", - говорится в сообщении.

Пожар в поселке Сосьва вспыхнул во вторник, сгорело 120 домов, ущерб причинен 320 жителям. Огонь локализован на площади 9 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что есть погибший, судьба еще одного человека остается неизвестной.

В связи с пожаром на территории муниципального образования введен режим ЧС.