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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Второй погибший обнаружен в уральском поселке Сосьва, где сгорело 120 домов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Тело еще одного погибшего найдено в свердловском поселке Сосьва, где накануне произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в среду.

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"Сегодня вечером в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека - предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей", - говорится в сообщении.

Пожар в поселке Сосьва вспыхнул во вторник, сгорело 120 домов, ущерб причинен 320 жителям. Огонь локализован на площади 9 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что есть погибший, судьба еще одного человека остается неизвестной.

В связи с пожаром на территории муниципального образования введен режим ЧС.

СКР Сосьва Свердловская область
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