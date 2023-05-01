Большая часть пострадавшего от огня поселка Сосьва расчищена

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Специалисты расчистили более половины участков со строениями, пострадавшими во время пожара в поселке Сосьва Свердловской области, сообщил в понедельник глава городского округа Геннадий Макаров.

По его данным, при помощи спецтехники за неделю расчищен уже 91 участок из 125-ти, пострадавших от огня.

"Ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники, в их числе 13 самосвалов, шесть бульдозеров, пять фронтальных погрузчиков, три манипулятора, автокран и трал. К этому моменту полностью расчищены участки на улицах Митина, Балдина, Московская, Толмачева, Пушкина, Ленина, Братьев Чубаровых и Братьев Кочкиных, переулке Фадеева", - написал Макаров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Помимо специалистов различных служб в этой работе участвуют добровольцы. Как сообщалось, пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля, 27 апреля огонь потушили. Два человека погибли.

По разным данным, в Сосьве сгорели от 114 до 124 домов, без крова остались от 300 до 600 человек.

Расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Следователи задержали и предъявили обвинение двум местным жителям - 29-летнему управляющему пилорамой и 40-летнему специалисту по пожарной безопасности. Последнего Серовский суд арестовал в субботу также до 26 июня.