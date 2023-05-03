Мишустин призвал привлекать частных инвесторов к реализации инфраструктурных проектов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин считает главным в реализации инфраструктурных проектов, в том числе на Северном Кавказе, предварительную работу с частными инвесторами.

"Любой специальный инфраструктурный проект, который на сегодняшний день государство задумало, обязательно должен обсуждаться с инвесторами, которые будут туда приходить", - заявил он на Кавказской инвестиционной выставке в ходе рабочей поездки в Северокавказский федеральный округ.

По его словам, инвесторов необходимо заинтересовывать обязательствами, которые берет на себя институт развития, в том числе по инфраструктуре, энергетике и т.д.