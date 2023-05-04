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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Силы ПВО сбили беспилотник в районе Севастополя

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в четверг в Севастополе, уничтожен один беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что никакие объекты не пострадали.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Севастополь Крым
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