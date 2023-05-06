Система ПВО сработала на севере Крыма

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в субботу утром на севере Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале, не уточнив подробности.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.