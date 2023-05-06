В небе над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Система ПВО сбила в субботу в небе над Крымом две баллистические ракеты Украины, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК "Гром-2", - написал Крючков в телеграм-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении одной ракеты силами ПВО в Крыму в субботу.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.