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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В небе над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Система ПВО сбила в субботу в небе над Крымом две баллистические ракеты Украины, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК "Гром-2", - написал Крючков в телеграм-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении одной ракеты силами ПВО в Крыму в субботу.

В РоссииСилы ПВО сбили украинскую ракету на востоке КрымаЧитать подробнее

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым Олег Крючков ПВО
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