Суд в Махачкале арестовал полицейского по делу о смерти мужчины в отделе полиции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу четвертому полицейскому по делу о смерти мужчины после пыток, сообщает пресс-служба верховного суда региона.

"Поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оперуполномоченному отдела полиции по Советскому району Махачкалы, подозреваемому по ч.5 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением пыток, повлекших по неосторожности смерть человека). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после того, как 21 января в отделе полиции Советского района Махачкалы умер доставленный туда мужчина. Трое полицейских были уже арестованы.

Оперативники собственной безопасности республиканского МВД проводят проверку по факту неправомерных действий сотрудников. В частности, было установлено, что задержанному "были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной его смерти", сообщали ранее в пресс-службе МВД Дагестана.

Решением руководства МВД по Республике Дагестан начальника отдела полиции Советского района Махачкалы и трех его заместителей отстранили от исполнения должностных обязанностей.