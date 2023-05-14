Пресс-служба Прилепина сообщила, что врачи обсуждают вопрос о еще одной операции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пострадавший при взрыве автомобиля писатель Захар Прилепин остается в палате интенсивной терапии, его состояние стабильное, рассматривается вопрос о проведении еще одной операции, сообщает в воскресенье пресс-служба писателя.

"Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии. Чувствительность и движения в пальцах ног сохранены", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врачи продолжают диагностику и наблюдение за Прилепиным.

Как отмечается, "рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления".

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

В тот же день полиция задержала подозреваемого - 30-летнего Александра Пермякова. На кадрах распространенного Следственным комитетом России видео он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами.

8 мая Семеновский райсуд Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (теракт) и статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).