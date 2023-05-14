Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Пресс-служба Прилепина сообщила, что врачи обсуждают вопрос о еще одной операции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пострадавший при взрыве автомобиля писатель Захар Прилепин остается в палате интенсивной терапии, его состояние стабильное, рассматривается вопрос о проведении еще одной операции, сообщает в воскресенье пресс-служба писателя.

"Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии. Чувствительность и движения в пальцах ног сохранены", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врачи продолжают диагностику и наблюдение за Прилепиным.

В РоссииПрилепину провели второй этап операции по фиксации переломовЧитать подробнее

Как отмечается, "рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления".

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

В тот же день полиция задержала подозреваемого - 30-летнего Александра Пермякова. На кадрах распространенного Следственным комитетом России видео он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами.

8 мая Семеновский райсуд Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (теракт) и статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Хроника 06 – 14 мая 2023 годаПокушение на Захара Прилепина
Захар Прилепин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Превышения ПДК после пожара на заводе "Феррони" в Тольятти не зафиксировано

Превышения ПДК после пожара на заводе "Феррони" в Тольятти не зафиксировано

Площадь пожара на заводе по производству дверей в Тольятти увеличилась до 20 тысяч кв. м

Песков заявил, что РФ не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы президента Турции

Что произошло за день: суббота, 13 мая

Один человек пострадал после крушения вертолета в Брянской области

Женщина и ребенок стали жертвами обстрела Донецка

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

В ЛНР решили отключить мобильный интернет

Глава Минюста РФ предложил определиться с формированием правового института идеологии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });