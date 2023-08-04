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Суд по заявлению FESCO полностью снял меры обеспечения с двух кипрских офшоров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 31 июля удовлетворил ходатайство ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) о полном снятии мер обеспечения с кипрских компаний Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd., говорится в опубликованном определении суда.

В рамках иска ДВМП к Зиявудину Магомедову и ряду офшоров на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн суд в ноябре наложил арест на принадлежащие Smartilicious Consulting Ltd. (737 808 127 шт.) и Enviartia Consulting Ltd. (737 808 127 шт.) акций ДВМП.

Суд тогда запретил АО "Новый регистратор" (Москва), а также любому иному вновь определенному держателю реестра акционеров общества учитывать на собраниях акционеров голоса Envartia Consulting Ltd и Smartilicious Consulting Ltd при принятии решений по ряду вопросов, в том числе о распределении прибыли.

В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ДВМП о взыскании убытков ко всем ответчикам, кроме компании Felix, и постановил взыскать с Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd., SGS Universal Investment Holdings Ltd., Зиявудина Магомедова и Maple Ridge в пользу ПАО "Дальневосточное морское пароходство" 80,113 млрд рублей и $13,783 тыс. В июне Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

После этого арбитражный суд по ходатайству ДВМП частично отменил обременительные меры в части запрета АО "Новый регистратор" (Москва), а также любому иному вновь определенному держателю реестра акционеров общества учитывать на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Envartia Consulting Ltd. и Smartilicious Consulting Ltd. при принятии решений по вопросам об избрании членов совета директоров и досрочном прекращении их полномочий. В оставшейся части суд оставил обеспечительные меры без изменения.

В июле ДВМП вновь обратилось в суд с новым ходатайством об отмене обеспечительных мер в отношение компаний Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd. Суд принял решение отменить принятые в ноябре обеспечительные меры в полном объеме.

В опубликованном определении суд ссылается на решения Хамовнического суда Москвы, который 11 января по иску Генпрокуратуры РФ к Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц обратил в доход государства обыкновенные бездокументарные акции ДВМП, принадлежавшие ряду юридических и физических лиц, в том числе все акции кипрских Envartia Consulting Ltd. и Smartilicious Consulting Ltd., которые владели по 24,99% акций ДВМП.

В мае Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции об обращении в доход государства акций группы FESCO. "Таким образом, необходимость в обеспечительных мерах в настоящее время пропала в полном объеме в связи с отсутствием оснований применения мер", - говорится в определении арбитражного суда.

Как сообщалось, Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения бюджетных средств. Магомеду Магомедову суд назначил 18 лет колонии строгого режима.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП Арбитражный суд Москвы
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