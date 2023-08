Суд по заявлению FESCO полностью снял меры обеспечения с двух кипрских офшоров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 31 июля удовлетворил ходатайство ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) о полном снятии мер обеспечения с кипрских компаний Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd., говорится в опубликованном определении суда.

В рамках иска ДВМП к Зиявудину Магомедову и ряду офшоров на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн суд в ноябре наложил арест на принадлежащие Smartilicious Consulting Ltd. (737 808 127 шт.) и Enviartia Consulting Ltd. (737 808 127 шт.) акций ДВМП.

Суд тогда запретил АО "Новый регистратор" (Москва), а также любому иному вновь определенному держателю реестра акционеров общества учитывать на собраниях акционеров голоса Envartia Consulting Ltd и Smartilicious Consulting Ltd при принятии решений по ряду вопросов, в том числе о распределении прибыли.

В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ДВМП о взыскании убытков ко всем ответчикам, кроме компании Felix, и постановил взыскать с Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd., SGS Universal Investment Holdings Ltd., Зиявудина Магомедова и Maple Ridge в пользу ПАО "Дальневосточное морское пароходство" 80,113 млрд рублей и $13,783 тыс. В июне Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

После этого арбитражный суд по ходатайству ДВМП частично отменил обременительные меры в части запрета АО "Новый регистратор" (Москва), а также любому иному вновь определенному держателю реестра акционеров общества учитывать на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Envartia Consulting Ltd. и Smartilicious Consulting Ltd. при принятии решений по вопросам об избрании членов совета директоров и досрочном прекращении их полномочий. В оставшейся части суд оставил обеспечительные меры без изменения.

В июле ДВМП вновь обратилось в суд с новым ходатайством об отмене обеспечительных мер в отношение компаний Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd. Суд принял решение отменить принятые в ноябре обеспечительные меры в полном объеме.

В опубликованном определении суд ссылается на решения Хамовнического суда Москвы, который 11 января по иску Генпрокуратуры РФ к Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц обратил в доход государства обыкновенные бездокументарные акции ДВМП, принадлежавшие ряду юридических и физических лиц, в том числе все акции кипрских Envartia Consulting Ltd. и Smartilicious Consulting Ltd., которые владели по 24,99% акций ДВМП.

В мае Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции об обращении в доход государства акций группы FESCO. "Таким образом, необходимость в обеспечительных мерах в настоящее время пропала в полном объеме в связи с отсутствием оснований применения мер", - говорится в определении арбитражного суда.

Как сообщалось, Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения бюджетных средств. Магомеду Магомедову суд назначил 18 лет колонии строгого режима.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.