"ГАЗ" подал к Volkswagen новый иск, сумма требований составила 15,6 млрд руб.

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU -- Горьковский автозавод подал к германскому автоконцерну Volkswagen третий с середины марта крупный иск в Арбитражном суде Нижегородской области, сумма требований по которому, как и в случае с первым исковым заявлением, составляет около 15,6 млрд рублей.

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, третий за последнее время крупный иск "ГАЗа" к VW подан 5 мая. Сумма требований по заявлению - 15,575 млрд руб. Другие подробности пока не приводятся.

Горьковский автозавод ранее уже подал в Арбитражный суд Нижегородской области два иска к VW: в середине марта - на 15,6 млрд рублей, в начале апреля - уже на 28,4 млрд рублей. В первом иске "ГАЗ" просит взыскать ущерб, который, как считают на предприятии, был ему причинен в связи с расторжением соглашения с VW о контрактной сборке легковых автомобилей в Нижнем Новгороде, значительная часть требований во втором иске - компенсация упущенной выгоды.