Курс рубля во вторник обновил минимумы к доллару и евро с начала мая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, в ходе торгов обновили двухнедельные максимумы; рубль упал к бивалютной корзине на фоне санкционных рисков и роста спроса на валюту в рамках разовых корпоративных сделок.

Курс доллара США составил 80,4 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 80 руб. впервые с 3 мая. Евро стоил 87,52 руб./EUR1, подорожав на 1,12 рубля. Евро поднялся выше 87 руб. впервые с 4 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,19 рубля - до 83,6 рубля. Курс китайского юаня вырос на 11 копеек - до 11,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел в основных валютных парах по итогам торгов вторника, отыгрывая новые санкционные риски. Кроме того, давление на рубль оказывал рост спроса на валюту в рамках корпоративных сделок, в частности, продажи российских активов германского автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга "Авилон".

Власти РФ согласовали сделку по цене до 125 млн евро, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, знакомый с соответствующим решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. По его данным, решение датировано 17 апреля. Таким образом, на день согласования сделки ее цена составляла почти 11,3 млрд руб., а по текущему курсу она превышает 10,5 млрд руб.

Если для осуществления сделки "Авилону" потребуется приобретать валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки будет ограничена лимитом в размере 50 млн евро в день, добавил источник со ссылкой на решение регулятора.

Компания "Авилон" получила разрешение на приобретение 100% долей российского представительства VW (ООО "Фольксваген Груп Рус", ФГР), а также полностью подконтрольных ему ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс" и ООО "Скания Страхование", уточнил собеседник агентства.

Антироссийские санкции

Тем временем, министры финансов G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против России и следить за эффективностью ограничений на цены на российскую нефть и нефтепродукты, сообщило ранее издание Financial Times.

"Мы по-прежнему нацелены на противодействие любым попыткам уклониться от наших санкций и подорвать их", - говорится в коммюнике по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками G7, которая 11-13 мая состоялась в Ниигате (Япония).

Кроме того, Брюссель обдумывает возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров из Европейского союза в страны, которые, как он подозревает, реэкспортируют подсанкционную продукцию в Россию, заявили источники FT, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, в первой половине мая курс рубля завершил локальное укрепление после ослабления, которое преобладало в первые месяцы этого года. "За последний месяц цены на российскую экспортную нефть значительно повысились благодаря сокращению дисконта Urals относительно Brent. Однако, несмотря на то, что российские нефтяные компании бьют рекорды по экспорту, приток валютной выручки на российский рынок продолжает сокращаться. В апреле наши крупнейшие экспортеры продали на бирже лишь $7 млрд - на 40% меньше, чем в марте, и на 54% ниже показателей декабря (...). По всей видимости, пара "доллар-рубль" в ближайшее время завершит подъем, и мы увидим новую волну локального укрепления рубля. Курс доллара останется в диапазоне 76-81 руб. Соответственно, пара "евро-рубль" будет торговаться в районе 83-89 руб., а "юань-рубль" - в диапазоне 11,0-11,7 руб.", - говорит Потавин.

"Рубль в начале торгов резко подешевел, вновь переписав двухнедельные минимумы. Доллар немного превысил 80 руб., евро приблизился к 87,5 руб. Затем валютные пары просели в рамках коррекции, но вскоре вернулись к достигнутым вершинам. При этом внешний фон для рубля остается благоприятным: нефтяные цены вчера показали уверенное восстановление, сегодня пытаются продолжить подъем. Правда, утром котировки стали сдавать позиции, но совершили несколько сильных отскоков... Уровень 80 руб. по доллару, являясь "круглым", имеет важное психологическое значение. Вокруг таких ценовых отметок обычно обостряется борьба между покупателями и продавцами, что можно видеть на графике в период предыдущего снижения котировок пары "доллар-рубль". Многие ставят на подобных уровнях стоп-лоссы и тейк-профиты, что приводит к торможению движения около этих технических препятствий или, напротив, ускорению тенденции в случае успешного их пробоя", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Нефтяные котировки усилили снижение вечером во вторник после публикации данных о розничных продажах и промышленном производстве в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевели на 0,49% - до $74,86 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,41% - до $70,8 за баррель.

Согласно официальной статистике, розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, объем промпроизводства - на 0,5%. Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,8% и не ожидали изменения второго.

Ранее также сообщалось, что в КНР промпроизводство в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а розничные продажи взлетели на 18,4%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России достиг пика после начала конфликта на Украине - 8,3 млн баррелей в сутки, при этом страна не достигла обещанного сокращения добычи на 500 тыс. б/с в полном объеме, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

РФ объявила, что добровольно снизит производство нефти на 500 тыс. б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, затем - до конца года.

Так, отгрузки сырой нефти выросли на 250 тыс. б/с - до 5,2 млн б/с, достигнув самого высокого уровня с мая 2022 года, а экспорт нефтепродуктов сократился примерно на 200 тыс. б/с - до 3 млн б/с.

Предполагаемая выручка от российского нефтеэкспорта выросла на $1,7 млрд - до $15 млрд в апреле, так как увеличение объемов и более узкий спред скидки на нефть марки Urals привели к увеличению доходов от сырой нефти на $1,4 млрд - до $9,6 млрд. В результате общая выручка от экспорта была на 27% ниже, чем год назад, по сравнению с мартовским сокращением на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, министерство финансов России сообщило, что поступления в федеральный бюджет от нефти и газа достигли 647,5 млрд рублей ($8,3 млрд) в апреле (-64% г/г) по сравнению с 688,2 млрд руб. в марте.

Европейский союз должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти после ее переработки, в том числе в дизтопливо, на фоне ужесточения санкций против энергетического сектора РФ, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель изданию Financial Times.

По его словам, Брюссель осведомлен о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большие объемы российской нефти, а затем перерабатывают ее в топливо для продажи в Европе. При этом он впервые сказал, что ЕС должен принять меры для прекращения этого. "Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры", - сказал Боррель.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала СВО на Украине. Индийские НПЗ получают большую прибыль, покупая нефть со значительной скидкой и продавая нефтепродукты по полной цене в Европу. Такая торговля является законной с точки зрения санкций ЕС, но подвергается критике со стороны тех, кто хочет, чтобы против России были введены более жесткие санкции, отмечается в статье.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 мая на 87,94 копейки, до 79,9798 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0757 рубля, до 87,1619 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 93,17 копейки по отношению к понедельнику и составил 80,0112 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 96,97 копейки и составил 80,0561 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 435,799 млн, из которых $390,362 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 045,437 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,1611 рубля, до 87,1879 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,0859 рубля, до 87,2069 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR579,047 млн, из которых EUR159,102 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR419,945 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 16 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 020 млрд рублей (при лимите 2 трлн 020 млрд рублей и спросе 2 трлн 473,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 мая, банки разместили 2 трлн 330,2 млрд рублей (при лимите 2,75 трлн рублей и спросе 2 трлн 330,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,44% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 7,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 3 б.п. - до 7,87% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 8,33% годовых, а ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,51% годовых.