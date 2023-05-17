Песков отметил повышение уровня характеристик поставляемых на Украину вооружений
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уровень тактико-технических характеристик поставляемых на Украину вооружений западными странами повышается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что ряд европейских стран негласно призывают президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт.
"Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений", - ответил Песков.