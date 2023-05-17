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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

CNN сообщил о "минимальном" уроне ЗРК Patriot после ракетного удара РФ

Военные РФ заявляют об уничтожении пяти пусковых установок комплекса Patriot

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США получил небольшие повреждения в результате действий военных РФ на Украине. Об этом сообщает во вторник CNN со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Урон ЗРК Patriot после ракетного удара России возле Киева во вторник утром – минимальный, заявили три представителя (американских) властей CNN. Один из них описал ущерб как "незначительный", - отмечает телеканал.

Накануне США направили инспекторов для проверки ЗРК. "Они сказали, что комплекс все еще работает, а его радар – один из самых важных элементов – не поврежден. Власти США не думают, что Patriot нужно вывезти из зоны конфликта для ремонта", - сообщает CNN.

Между тем российские военные заявили, что есть подтвержденные данные, согласно которым 16 мая ударом комплекса "Кинжал" в Киеве полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.

"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - заявило Минобороны РФ в среду.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что комплексом "Кинжал" поражен ЗРК Patriot в Киеве.

Это американский зенитный ракетный комплекс. Стоит на вооружении Вооруженных сил США и ряда других государств. Сообщалось, что Украина получила комплексы ПВО Patriot в рамках западной военной помощи.

По данным CNN, всего на Украине есть два ЗРК Patriot - один поступил из США, второй направили совместными усилиями ФРГ и Нидерланды. Не ясно, какой из этих двух комплексов мог пострадать.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
США РФ Украина Patriot
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