CNN сообщил о возможном повреждении ЗРК Patriot на Украине в результате удара ВС РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США, по всей видимости, оказался поврежденным, но не полностью уничтоженным в результате действий военных РФ на Украине, передает во вторник CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

"Сделанный в США ЗРК Patriot, вероятно, получил повреждения, но не был уничтожен в результате ракетных ударов России в Киеве и вокруг него рано утром во вторник, заявил представитель властей CNN", - сообщает телеканал.

Он отметил, что США пытаются оценить степень повреждений ЗРК: от этого зависит, нужно ли будет вывозить Patriot или его удастся починить непосредственно на Украине.

По данным CNN, всего на Украине есть два ЗРК Patriot - один поступил из США, второй направили совместными усилиями ФРГ и Нидерланды. Неясно, какой из этих двух комплексов мог пострадать.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "высокоточным ударом" гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве был поражен ЗРК Patriot производства США.