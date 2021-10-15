Экс-руководитель структурного подразделения "Газпром трансгаз НН" осужден условно

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему руководителю структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", обвиняемому в посредничестве в получении взятки.

"В 2020 году подсудимый выступил в качестве посредника в получении взятки между генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и поставщиком материально-технических ресурсов", - сообщает региональное следственное управление СКР в пятницу.

Вину подсудимый признал, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в 1,8 млн рублей.

По версии следствия, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на общую сумму свыше 16 млн рублей за невыплату неустойки с поставщика на сумму более 1,2 млн рублей подсудимый вместе с соучастниками получал от представителя поставщика электронную технику на сумму более 400 тыс. рублей и деньги в сумме 200 тыс. рублей.

Электронная техника передана генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород, говорится в сообщении.

СКР также сообщает, что в суде уже рассматривается уголовное дело в отношении директора контрагента "Газпром трансгаз НН", обвиняемого в даче взятки.

Следователи полагают, что с сентября 2016 по апрель 2020 года в качестве взятки он передал через посредников генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю денежные средства и материальные ценности на общую сумму 2 млн 315 тысяч рублей "за возможность продолжения работы в рамках договорных отношений и общее покровительство", говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югая находится в завершающей стадии расследования, добавляет следствие.

Ранее со ссылкой на региональное СУ СКР сообщалось, что гендиректор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югай в 2020 году совместно с начальником управления материально-технического снабжения компании Константином Минихом и начальником одного из отделов подозревается в незаконном получении от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.

По версии следствия, по контракту на поставку оборудования, который был заключен с фирмой из Саратова, подозреваемые получили от представителя поставщика электронную технику на 650 тыс. рублей.

Дело было возбуждено по пунктам "а", "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере).

Югаю было предъявлено обвинение, он был арестован 8 июля 2020 года. В декабре суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Позже мера пресечения неоднократно продлевалась.

Между тем, в конце июня Югай был вновь арестован на три месяца. Со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона сообщалось, что мера пресечения была избрана в рамках расследования дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), с ходатайством о ней выступил следователь регионального СУ СКР.

Подробности дела в пресс-службе не приводили.

Позже арест был продлен до 23 ноября.

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" эксплуатирует 13 тыс. км магистральных газопроводов на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ивановской, Пензенской областей, а также республик Мари Эл, Чувашия и Мордовия. В "Трансгазе" занято более 10 тыс. сотрудников.

Югай возглавил ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2012 году.