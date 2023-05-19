В Кремле рассчитывают найти покупателей российских алмазов и вне Европы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться конкретных решений Евросоюза по новым санкциям, прежде чем комментировать возможные ограничения против российских алмазов.

"Давайте дождемся решений. Как показывает практика по другим товарам, другим продуктам, если их перестают покупать где-то, их начинают покупать в других местах. Лакуны здесь не образуются, - сказал он. - Мировой рынок подвижен, богат альтернативными направлениями".

19 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил на саммите "Большой семерки", что ввел запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия. В этот же день председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал, что Евросоюз будет обсуждать ограничение торговли российскими алмазами.