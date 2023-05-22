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Туроператоры не заметили ажиотажного роста спроса на Грузию

Туроператоры не заметили ажиотажного роста спроса на Грузию
Фото: Mark Runnacles/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спрос на туры в Грузию после открытия прямого авиасообщения России с этой страной нельзя назвать ажиотажным из-за высоких цен на билеты, однако запуск дополнительных рейсов поможет восстановлению массового турпотока из России, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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"Самое большое количество визитов в Грузию было зафиксировано в 2018 году и начале 2019-го, тогда страну с различными целями посетило свыше 1,2 млн россиян. После запрета турпоток сократился в среднем до 850 тысяч в год. Сейчас произошло кардинальное изменение ситуации: разрешена прямая перевозка, отменен визовый режим для грузинских граждан и, главное, сняты ограничения для туроператоров на формирование и продажу организованного турпродукта в Грузию", - сказал он.

По его словам, Грузия находится в топе запросов сервисов онлайн-бронирования туристических услуг, однако ажиотажного спроса на направление пока нет. Сейчас объем перевозки можно назвать стартовым, для восстановления массового турпотока в страну потребуется его расширение.

"Поскольку между обеими странами действует межправительственное соглашение о взаимности и паритете по количеству рейсов, будет не очень просто существенно нарастить объемы перевозки. В этой связи единственным путем естественного расширения количества рейсов остаются только дополнительные чартерные рейсы, которые оформляются отдельным разрешением", - сказал Горин.

Эксперт подчеркнул, что чартеры позволят не только расширить географию маршрутов, но и стабилизировать цены.

"При действующем динамическом ценообразовании, стоимость билетов варьируются в диапазоне от 17 до 26 тысяч рублей в одну сторону. Цены меняются от количества мест и спроса, но надо учитывать, что с учетом санкционных ограничений на этом маршруте поставлены самолеты небольшой вместимости, это Sukhoi Superjet 100 емкостью порядка ста кресел", - уточнил Горин.

Эксперт добавил, что сейчас стоимость стыковочных рейсов получается ниже, чем прямых, а продолжительность полета всего на 30-40 минут дольше.

Как отмечают туроператоры-члены РСТ, интерес к прямым рейсам в Грузию у туристов высокий, но пока высокие цены на авиабилеты тормозят спрос. По их данным, клиенты предпочитают более дешевые транзитные рейсы через третьи страны. Кроме того, желающих поехать в Грузию могут останавливать протесты против возобновления авиасообщения с Россией, проходящие в стране.

Авиационные власти Грузии 15 мая выдали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании "Азимут", первый рейс состоялся 19 мая. С 20 мая возобновила полеты авиакомпания Georgian Airways, со 2 июня рейсы планирует выполнять Red Wings.

10 мая Владимир Путин отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории России на территорию Грузии. Отменен также запрет на продажу турпутевок в Грузию.

Владимир Путин Red Wings Азимут Грузия Дмитрий Горин РСТ Georgian Airways
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