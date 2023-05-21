Georgian Airways отказала президенту Грузии в использовании своих бортов

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В авиакомпании Georgian Airways заявили, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не будет допущена на ее самолеты в ответ на призывы главы государства к бойкоту авиаперевозчика после возобновления прямых рейсов в Москву.

"Пока Саломе Зурабишвили не извинится перед грузинским народом, она не будет допущена на борт наших самолетов. Обвинения в адрес нашей компании бессовестны, тем более от президента, который не имеет даже одного процента поддержки населения", - цитирует в воскресенье председателя совета директоров Georgian Airways Тамаза Гаиашвили грузинская телекомпания "Имеди".

По ее данным, Гаиашвили обвинил Зурабишвили в том, что она "не сделала ничего полезного для Грузии".

Компания Georgian Airways с 20 мая начала осуществлять полеты в Москву. В этой связи 19 мая Зурабишвили заявила на брифинге, что авиакомпанию интересует только обогащение, и сейчас она "хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения". Как подчеркнула президент, "я буду воздерживаться от использования борта до тех пор, пока он будет в руках этой авиакомпании".

Президент РФ Владимир Путин 10 мая своим указом отменил ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Минтранс России сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

США и Евросоюз со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках, в случае возобновления авиасообщения с РФ.