Восстановлено электроснабжение Запорожской АЭС с территории Украины

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре через линию с территории Украины возобновлено после отключения в ночь на понедельник, сообщил телеграм-канал станции.

"В 14:20 по Москве подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство", - уточнил через пресс-службу директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Об отключении высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская", снабжающей ЗАЭС, стало известно утром в понедельник. Питание собственных нужд перевели на дизель-генераторы. Сообщалось, что радиационный фон на площадке станции оставался в норме.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в седьмой раз с начала конфликта и назвал крайне уязвимой ситуацию с ядерной безопасностью на станции. Он призвал срочно договориться о защите ЗАЭС.

С сентября 2022 года на ЗАЭС дежурят инспекторы МАГАТЭ, периодически меняясь. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.